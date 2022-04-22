В Татарстане открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

Сегодня в Татарстане открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.



Переправа будет работать каждый день с 6.00 до 22.00 без выходных. Интервал движения составляет от 5 до 7 минут.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В марте в связи с потеплением работа ледовых переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые была остановлена. В том же месяце на казанской переправе начало курсировать судно на воздушной подушке.

Открытие пассажирской навигации в Татарстане запланировано на 30 апреля. Судоходным компаниям рекомендуют своевременно завершить все ремонтные и подготовительные работы на судах и дебаркадерах.

Диана Жиленкова