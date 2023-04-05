Politico: Китай заморозил двусторонние дипломатические контакты с США

Руководство Китая не желает поддерживать дипломатические контакты на высоком уровне с США после инцидента со сбитым аэростатом. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что администрация Байдена хочет провести встречу с руководством КНР, а также согласовать телефонный разговор между двумя лидерами стран. При этом китайская сторона отвергает эти попытки.

Авторы статьи указывают, что Пекин все больше возмущается продажей США оружия Тайваню. Также Китаю не нравится тот факт, что официальные лица Соединенных Штатов поощряют сторонников независимости Тайваня.

Фото: commons.wikimedia.org

В конце февраля сообщалось, что китайские власти не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

Отношения между двумя странами ухудшились в том же месяце, когда через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат». Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин.

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Айрат Назипов