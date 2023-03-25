Reuters: Китай не заинтересован в разговоре между Байденом и Си Цзиньпином

Китайские власти не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что разговор двух лидеров стран мог бы стать «первым шагом» в нормализации отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Но усилия американских дипломатов не принесли результата — Пекин пока не рассматривает эту идею.

В последний раз главы США и Китая контактировали на встрече G20 на Бали. Это было в ноябре 2022 года.

Фото: pxhere.com

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат». Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин.

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Айрат Назипов