В Китае готовы ответить на действия США, сбивших аэростат Пекина

Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата, оказавшегося в воздушном пространстве США. Заявление опубликовано на сайте МИД КНР.

— Китайская сторона выражает сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажора, — отмечается в заявлении.

Отметим, что китайский аэростат за несколько дней пролетел через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток. По мнению Пентагона, целью воздушного объекта был шпионаж, но в Пекине отмечали, что аэростат использовался в научных целях. В итоге США сбили воздушный шар на своей территории.

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Айрат Назипов