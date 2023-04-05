Россия поднимет тему теракта в Санкт-Петербурге в Совбезе ООН

Убийство военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) и теракт в Санкт-Петербурге станут одной из тем обсуждения в Совбезе ООН во время председательства России. Об этом заявили в российском МИД.

— Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин, — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза.

Фото: pixabay.com

Напомним, Россия стала председателем Совета Безопасности ООН с 1 апреля на один месяц. Среди ключевых тем для обсуждения на это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Ожидается, что председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний будет глава МИД РФ Сергей Лавров.



Военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. Под подозрение следователей попала Дарья Трепова, которую арестовали на 2 месяца. Ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).



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Айрат Назипов