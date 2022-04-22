Сергей Иванов: нехватка речных судов не позволяет удовлетворить высокий спрос на путешествия по Волге

Фото: Ринат Назметдинов

Возможность совершать передвижение по Волге ограничена нехваткой речных судов — как скоростных, так и прогулочных, сообщил сегодня председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на заседании рабочей группы по вопросу реализации российских государственных программ.



В Татарстан ежегодно на теплоходах стабильно приезжает около 100 тысяч человек, и это не предельный показатель. Путешествия по Волге пользуются большой популярностью, однако в связи с нехваткой судов спрос на такие путешествия в настоящее время невозможно удовлетворить в полной мере, отметил он.

В совещании приняли участие представители татарстанских Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Агентства инвестиционного развития.

На встрече Иванов рассказал о проводимой работе по участию в мероприятиях Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», проекте создания туристической макро-территории в Приволжском федеральном округе «Великий Волжский путь» (окружная инициатива «Волжское путешествие») и развитии речных пассажирских перевозок, а еще о реализации проектов по строительству пригородных речных судов в Татарстане.

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году в Татарстане открытие пассажирской навигации запланировано на 30 апреля, а речные пассажирские перевозки на «Валдаях» из Чебоксар в Нижний Новгород и Казань планируется открыть в начале лета.

Маргарита Головатенко