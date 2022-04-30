В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге

Фото: Ринат Назметдинов

С 30 апреля в Татарстане открывается пассажирская навигация по Волге. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Рейсы будут выполняться ежедневно из Казанского речного порта до Ташевки с заходом в Студенец, Садовая, Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон. Первый транспорт уже отправился сегодня в Верхний Услон в 7 утра.

Кроме того, с середины мая планируется открытие рейсов из Казани до Свияжска в 9.00 и в обратном направлении в 15.15, а также с 15 мая открытие скоростных линий до Болгара и Тетюши, с переходом с 1 июня на ежедневное обслуживание с включением дополнительных рейсов.

Фото: Ринат Назметдинов

На прошлой неделе председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что возможность совершать передвижение по Волге ограничена нехваткой речных судов. Хотя путешествия по Волге пользуются большой популярностью.



Дарья Акимова