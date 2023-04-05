Казанский «Горводзеленхоз» снизил начальную цену закупки саженцев деревьев больше чем на полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский трест «Горводзеленхоз» отменил размещенный в конце марта 2023 года тендер на поставку саженцев деревьев и опубликовал новый, но уже с меньшей ценой, выяснило «Реальное время». Причиной решения указано отсутствие потребности.

Начальная цена, объявленная «Горводзеленхозом» в конце прошлого месяца, составляла 20,75 миллиона рублей. Она снизилась на 572,4 тысячи рублей, до 20,18 миллиона.

Количество саженцев осталось прежним — 1 277. Однако есть некоторые изменения относительно самих деревьев. Так, если в отмененной закупке говорилось о бальзамическом тополе и западной туе Columna, то в новой версии — о тополе (гибрид-38) и туе смарагд.

По обновленному техзаданию заказчику необходимо поставить 392 тополя (гибрид-38), 323 мелколистные липы, 228 обыкновенных елей, 190 обыкновенных рябин, 102 шершавых вяза, 23 остролистных клена, 15 пирамидальных тополя и четыре туи. Профинансирует закупку саженцев «Горводзеленхоз» из своих собственных средств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По другому тендеру, чуть более чем на 1 миллион рублей, закупка саженцев деревьев казанским «Горводзеленхозом» завершена. В тендере приняли участие два поставщика. Победителем, согласно открытым данным, признали компанию из Московской области — ООО «Крестьянское хозяйство Сунгоркина Владимира Николаевича».



В прошлом году в Татарстане разработали для жителей пособие с экспертными рекомендациями и советами по озеленению дворов. В нем, в частности, указано, где приобрести деревья и кустарники.



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Татьяна Демина