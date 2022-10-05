В Татарстане издали пособие по самостоятельному озеленению двора для жителей

Фото: иллюстрация из буклета/"Наш двор"

В Татарстане команда «Наш двор» создала для жителей пособие с экспертными рекомендациями и советами по озеленению дворов. Пособие разработали совместно с кандидатом биологических наук, директором ландшафтного предприятия «Парк-сервис» Сергеем Мурзовым и начальником отдела внешнего благоустройства Комитета ЖКХ исполкома Казани Алмазом Калимуллиным.



Буклет поможет разобраться в следующих вопросах:



как самостоятельно посадить дерево и юридически согласовать посадку растений;

где приобрести деревья и кустарники;

какие функции, кроме эстетических, выполняют зеленые зоны.

— Растительность спасает от городского шума, снижая его уровень. Это на заметку жителям, чьи дома располагаются вблизи крупных магистралей. Шумопоглощающие свойства растительности спасают здоровье, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна, а также снижают уровень стресса — это научный факт. Связь между озеленением и психологическим состоянием городских жителей признала и ВОЗ, — рассказала автор пособия, ведущий архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ» Вероника Ямилова.



Фото: иллюстрация из буклета/«Наш двор»

В первый год реализации программы горожане часто спрашивали о том, как лучше озеленять территории — это был один из ключевых запросов. Вопрос в том числе связан с отсутствием озеленения дворов по программе:

— Озеленения нет среди обязательных работ по программе, так как недостаточно просто организовать посадку растений — в дальнейшем за молодыми саженцами необходим правильный уход, который невозможно обеспечить без инициативы жителей. Также отметим, что перед стартом программы жители Татарстана голосовали за приоритетные виды работ, которые на их взгляд необходимы в первую очередь, и направление озеленения оказалось менее востребованным, — отметили авторы пособия.

Буклет доступен для скачивания по ссылке.

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Маргарита Головатенко