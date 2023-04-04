Из-за работ на третьем северном коллекторе в Казани до конца лета ограничат движение на улице Чистопольской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани из-за реконструкции третьего северного коллектора до 31 августа 2023 года полностью закроют проезжую часть на участке ул.Чистопольской возле дома №60. Об этом предупреждают городские власти.

Ограничение движения начнет действовать в четверг, 6 апреля.

Напомним, из-за работ на третьем северном коллекторе с 21 января в Казани закрыта проезжая часть вблизи дома №62 по ул. Чистопольской. Ее планируют открыть 31 августа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Третий северный коллектор в Казани проходит по Гаврилова, проспекту Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. Общая протяженность объекта — 8 км, из которых 4,7 км — аварийные.

Работы на третьем северном коллекторе в Казани стартовали в феврале 2022 года. Работы уже должны были завершить. Из-за введенных в связи с ними ограничений автомобилисты и пассажиры общественного транспорта мучаются в пробках, жители окрестных домов не могут нормально выехать из дворов, терпят запах канализации, а аварии на коллекторе продолжаются — подробнее в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина