В Казани закроют участок улицы Фатыха Амирхана из-за ремонта третьего северного коллектора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Ново-Савиновском районе Казани из-за ремонта аварийного участка третьего северного коллектора временно закроют для движения часть улицы Фатыха Амирхана. Об этом предупреждают городские власти.

До конца лета с 21 января закроют проезжую часть вблизи дома №62 по ул. Чистопольской. Ее планируют открыть 31 августа.

На этот же срок в Казани закроют тротуар возле дома №69а по ул. Фатыха Амирхана и проезжую часть и тротуар возле дома №69в по проспекту Ямашева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, реконструкция третьего северного коллектора в Казани на участке протяженностью 2,3 км выполнена более чем на 60%. Сроки работ на каждом из отрезков реконструируемого участка сдвинулись в среднем на 15—30 дней. График изменился по объективным причинам, уверяют в МУП «Водоканал», — прежде всего в связи с поиском российских материалов, которые используются при реконструкции.



Реконструкция третьего северного коллектора в Казани стартовала в начале 2022 года. Он проходит по Гаврилова, проспекту Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. Общая протяженность объекта — 8 км, из которых 4,7 км — аварийные.



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Татьяна Демина