Власти Казани потратят на дорожные знаки 3,8 млн рублей

Казанские власти намерены потратить 3,8 млн рублей на покупку дорожных знаков. Этих денег хватит на 1,5 тысячи указателей, выяснило «Реальное время».

Для города было заказано 15 типов дорожных знаков (обгон запрещен, ограничение скорости, остановка и стоянка запрещена и так далее). Их компания должна привезти в 25-дневный срок с момента заключения контракта. Еще фирма обязуется предоставить для них крепление.

Заказчик — МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением». Подать заявку можно до 11 апреля.



Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в Казани заменили 1 953 и поправили 5 872 дорожных знака. А 8 861 дорожный знак очистили от несанкционированной рекламы.



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Айрат Назипов