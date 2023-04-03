Население Казани за год выросло на 55,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год население Казани выросло на 55 512 человек. Согласно официальным данным, подсчитанным с учетом итогов Всероссийской переписи населения, на 1 января 2023 года в городе проживало 1 314 685 человек.

На начало прошлого года в столице Татарстана насчитывалось 1 259 173 жителя. В среднем в 2022 году численность населения города составляла 1 312 005 человек.

В Казани проживает треть населения Татарстана. В республике на начало 2023 года насчитывалось 4 001 625 жителей, что на 1 541 человека больше, чем на начало 2022-го.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительным данным, опубликованным зимой, численность населения в Татарстане на 1 января 2023 года оценивалась в 4 001 941 жителя. Цифра оказалась на 2 868 человек меньше представленной по итогам переписи населения — 4 004 809 граждан.

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Татьяна Демина