РБК: объем долгосрочных вкладов россиян в банках достиг минимума за 10 лет

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Объем вкладов россиян на долгосрочных депозитах упал до минимума за 10 лет — по состоянию на начало 2023 года он достиг 7,92 трлн рублей. Доля таких вкладов едва превышает 20% розничных пассивов банков, подсчитал РБК на основе данных Банка России.



За кризисный год объем долгосрочных вкладов населения в банках продемонстрировал сокращение на 30,4%, что составляет 3,45 трлн рублей. Основная причина спада — валютные депозиты: в рублевом выражении они упали на 62,4%, — до 1,18 трлн рублей. Длинные вклады в рублях просели почти на четверть, то есть на 24,3% — до 6,74 трлн рублей.

Такая тенденция образовалась уже в пандемию. С тех пор доля долгосрочных вкладов в розничных пассивах кредитных организаций снизилась вдвое — с 40,5% в начале 2020 года и до 21,6% на 1 января 2023-го.

Эксперты видят ослабевание интереса россиян к длинным вкладам в первую очередь из-за экономической нестабильности. Также изменились ставки по рублевым вкладам — краткосрочные стали для граждан привлекательнее, чем долгосрочные.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе минимума с конца 2008 года достиг и объем валютных депозитов россиян — 53,7 млрд долларов. Валютные депозиты населения в начале года демонстрировали снижение уже восьмой месяц подряд. В этот раз оно составило 0,8%, то есть 452,3 млн долларов.

Более четверти граждан России предпочитают хранить сбережения в наличной форме, а наиболее непопулярная форма сбережений — акции и ценные бумаги, согласно данным доклада факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

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Маргарита Головатенко