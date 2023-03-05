Валютные депозиты россиян обновили минимум с 2008 года

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В январе объем валютных депозитов россиян продолжил снижение и достиг 53,7 млрд долларов — это минимум с конца 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов, рассчитало «РИА Новости», основываясь на данных ЦБ РФ.



По информации регулятора, валютные депозиты населения в начале года демонстрировали снижение уже восьмой месяц подряд. В этот раз оно составило 0,8%, то есть 452,3 млн долларов.

В январе 2022 года депозиты граждан в иностранной валюте сократились на 2,4% — это 2,14 млрд долларов. За весь год валютные сбережения упали на 40,1%, или на 36,3 миллиарда долларов.

Средства компаний в иностранной валюте в январе повысились на 1,2%, или на 1,4 млрд долларов — до 117,96 млрд долларов, что тоже близко к минимумам октября 2020 года.

В январе сообщалось, что доля валютных вкладов на российском рынке по итогам 2022 года сократилась вдвое и составила менее 10%. В портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов.



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Маргарита Головатенко