В НИУ ВШЭ заявили, что более четверти россиян хранят сбережения в наличных

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Более четверти граждан России предпочитают хранить сбережения в наличной форме, а наиболее непопулярная форма сбережений — акции и ценные бумаги, согласно данным доклада факультета социальных наук НИУ ВШЭ «Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения».



Авторы доклада отмечают, что предпочтения россиян по форме сбережений неизменны уже на протяжении многих лет. Большинство граждан полагает, что деньги лучше откладывать либо в наличных (26%), либо на банковский депозит (23%), или же вкладывать в покупку недвижимости, дорогой техники (26%).

В противовес экономической теории респонденты видят прямую связь между надежностью и выгодностью вложений. Они полагают, что наиболее выгодные инструменты также наиболее надежны, и наоборот. Это означает, что для большинства выгодность инвестиций заключается в получении дополнительного дохода и в сохранности накоплений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Более обеспеченные россияне указывали, что в 2022 году их поведение касательно сбережений не изменилось — они тратят и откладывают примерно столько, сколько и раньше, сообщает ТАСС.

Опрос проводился Исследовательской группой «Циркон» в октябре 2022 года по заказу НИУ ВШЭ. Для анализа были отобраны две тысячи анкет. Опрос проходил среди взрослого населения старше 18 лет.

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозитах в Приволжском федеральном округе. Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет — на них приходится половина вкладов. Еще четверть средств разместили вкладчики в возрасте 50—59 лет, около 20% — 40—49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают чуть меньше 10% от общего объема.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко