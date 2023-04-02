Папа Римский Франциск выписался из больницы

Папа Римский Франциск выписан из больницы Джемалли после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

— Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни, — говорится в сообщении.

Выйдя из больницы, папа Франциск поговорил с журналистами. Он сообщил, что почувствовал себя нехорошо в среду после коллективной аудиенции, но уже пришел в норму.

Фото: flickr.com

Напомним, Франциск был госпитализирован с респираторной инфекцией, которая не связана с коронавирусом. 86-летний понтифик в течение последних нескольких дней жаловался на затрудненное дыхание.



12 марта сообщалось, что папа Римский готовится к встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Возможность второй встречи религиозных деятелей обсуждалась еще в прошлом году, однако она так и не состоялась.



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Максим Кокунин