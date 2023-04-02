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Папа Римский Франциск выписался из больницы

01:33, 02.04.2023
Папа Римский Франциск выписался из больницы
Фото: en.wikipedia.org

Папа Римский Франциск выписан из больницы Джемалли после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

— Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни, — говорится в сообщении.

Выйдя из больницы, папа Франциск поговорил с журналистами. Он сообщил, что почувствовал себя нехорошо в среду после коллективной аудиенции, но уже пришел в норму.

Фото: flickr.com

Напомним, Франциск был госпитализирован с респираторной инфекцией, которая не связана с коронавирусом. 86-летний понтифик в течение последних нескольких дней жаловался на затрудненное дыхание.

12 марта сообщалось, что папа Римский готовится к встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Возможность второй встречи религиозных деятелей обсуждалась еще в прошлом году, однако она так и не состоялась.

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Максим Кокунин
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