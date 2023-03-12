Папа Римский готовится ко встрече с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Папа Римский Франциск готовится ко встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме — подготовка к ней продолжается. Об этом рассказал поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.



— Он мне недавно — где-то неделю назад — писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание, — сообщил он "РИА Новости".

Еще в прошлом году обсуждалась возможность второй встречи религиозных деятелей. Однако, она так и не состоялась.

Отметим, что накануне папа Римский заявил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву. Он отметил уверенность в том, что это все-таки получится сделать.

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Илина Хакимова