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Папа римский Франциск госпитализирован с респираторной инфекцией

22:45, 29.03.2023
Папа римский Франциск госпитализирован с респираторной инфекцией
Фото: en.wikipedia.org

Папа Римский Франциск госпитализирован с респираторной инфекцией, она не связана с коронавирусом, сообщили в службе печати Святого престола.

86-летний понтифик в течение последних нескольких дней жаловался на затрудненное дыхание. Он прошел обследование в больнице Фонда Агостино Джемелли, и результат показал наличие респираторной инфекции.

Папа Римский на протяжении нескольких дней будет проходить лечение в стационаре, сообщает ТАСС.

12 марта сообщалось, что папа римский Франциск готовится ко встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Возможность второй встречи религиозных деятелей обсуждалась еще в прошлом году, однако она так и не состоялась.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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