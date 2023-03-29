Папа римский Франциск госпитализирован с респираторной инфекцией
Папа Римский Франциск госпитализирован с респираторной инфекцией, она не связана с коронавирусом, сообщили в службе печати Святого престола.
86-летний понтифик в течение последних нескольких дней жаловался на затрудненное дыхание. Он прошел обследование в больнице Фонда Агостино Джемелли, и результат показал наличие респираторной инфекции.
Папа Римский на протяжении нескольких дней будет проходить лечение в стационаре, сообщает ТАСС.
12 марта сообщалось, что папа римский Франциск готовится ко встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Возможность второй встречи религиозных деятелей обсуждалась еще в прошлом году, однако она так и не состоялась.
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