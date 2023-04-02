В России ликвидировали юридическое лицо американской Electronic Arts

Юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts в России ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единого госреестра юрлиц.

Уточняется, что учредителями ООО «Электроник артс» являются нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации внесена в реестр 31 марта.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале прошлого месяца японская компания Yanmar Holdings, занимающаяся производством двигателей и техники, также объявила о прекращении работы в России. В том же месяце временно приостановила работу на территории страны и Fast Retailing, владеющая сетью магазинов одежды Uniqlo.

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Максим Кокунин