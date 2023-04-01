В России в I квартале 2023 года ввели в эксплуатацию 27,6 млн кв. м жилья

В первом квартале 2023 года в России ввели 27,6 млн квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин:



— Важно, что мы увеличили показатели ввода многоквартирных домов на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам вице-премьера, сейчас стоит задача не опускать планку по сравнению с прошлым годом, который оказался рекордным по вводу жилья. Также важно создавать заделы для дальнейшего роста.

— Для этого ведем комплексную работу по наращиванию градпотенциала и созданию условий для развития ИЖС, — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам 2023 года в Минстрое ожидают рекордного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в России. В стране хотят ввести не менее 50 млн кв. м жилья. По итогам прошлого года было сдано 102,7 млн кв. м жилья — меньше половины этого объема пришлось на многоквартирные дома (45,5 млн кв. м). Остальные 57,2 млн кв. м жилья были построены населением.

Отметим, что Приволжской федеральный округ остается одним из немногих в стране, где строительство жилья продолжает идти в рост. Татарстан и Башкортостан ввели в прошлом году по 3,1 млн кв. м. В обеих республиках запущены новые проекты объемом свыше 2 млн кв. м жилья.

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Маргарита Головатенко