Татарстан и Башкортостан запустили новые жилищные проекты на 2 миллиона «квадратов»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан и Башкортостан строят на равных

Приволжской федеральный округ остается одним из немногих в стране, где строительство жилья продолжает идти в рост. Татарстан и Башкортостан ввели в прошлом году по 3,1 млн кв. м каждый, в обеих республиках запущены новые проекты объемом свыше 2 млн кв. м жилья, сообщила заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

В прошлом году в Поволжье было запущено строительство 882 домов общей площадью свыше 7 млн кв. м. Одна треть новых проектов многоквартирного жилья приходится на Татарстан и Башкортостан, уточнила она. В двух регионах объемы запуска выросли к прошлому году, несмотря на общее снижение по стране. Основу для увеличения темпов сдачи жилья заложили еще в трех регионах округа — в Саратовской, Кировской областях и Марий Эл.

Абсолютными лидерами по объему сдачи многоквартирного жилья в ПФО стали Татарстан и Башкортостан. Каждый из них увеличил ввод жилья на 100—300 тысяч кв. м. В пересчете на каждого жителя ввод жилья в Татарстане составил 0,8 кв. м, а в Башкортостане — 0,77 кв. м.

Пермский край отчитался о сдаче 2 млн кв. м жилья (0,78 кв. м на человека ), Самарская область — 1,9 млн кв. м (0,6 кв. м на человека), Нижегородская область — 1,7 млн кв. м (0,54 кв. м на человека). Всего в ПФО было сдано 18,5 млн кв. м жилья, но количество новых запусков сократилось на 12 проектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кто должен строить детский сад?

В Поволжье больше, чем в стране, строится полнометражного жилья для комфортного проживания семьи. По словам Власовой, около половины строящегося жилья — это двухкомнатные квартиры. Так, в Марий Эл, Пермском крае и Кировской области на них приходится 65% от общего объема вводимого жилого фонда. В целом по стране доминируют однокомнатные квартиры.

В настоящее время в округе строится 14 млн кв. м жилья. Половина — приходится на крупные города — Казань, Уфа, Самара, Казань и Ижевск. Девелоперы активно переходят на механизмы проектного финансирования. В некоторых регионах переход на эскроу-счета завершен: Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия.

Острым остается вопрос о том, кто должен строить социальные объекты рядом с новыми ЖК. Если региональные власти возложат эту нагрузку на застройщика, тогда расплачиваться придется покупателю нового жилья. Директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Сергей Сумин пояснил, что застройщик может брать на себя расходы, если школа или детский сад изначально не были заложены в проекте планировки территории. А если они есть, тогда проблему должен решать субъект.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральные участки идут под стройку

Как оператор ряда государственных программ поддержки, Дом.РФ занимается вовлечением в оборот неиспользуемых федеральных земель. Так, в Татарстане в оборот были вовлечены участки для строительства 270 тысяч кв. м жилья. Это почти треть от общего объема федерального банка в Поволжье, сообщил Сумин. По его словам, в прошлом году на федеральных участках было построено 660 тысяч кв. м, которые возведены в 12 регионах ПФО. На первом месте находится Татарстан, на втором — Пермский край, на третьем — Саратовская область. По этой схеме возводится ЖК «Станция Спортивная» со сроком окончания строительства — 2025 год.

Портфель проектного финансирования оператора в Приволжском федеральном округе составил 322 млрд рублей — это почти треть рынка кредитования девелоперов жилья в округе. За счет этих средств будет построено 6,3 млн кв. м жилья, сообщил управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Александр Галичанин. Задолженность застройщиков по открытому проектному финансированию составляет 48 млрд рублей, а на эскроу-счетах находится 38 млрд рублей, отметил он.

В прошлом году в регионах ПФО была увеличена выдача ипотечных кредитов на 27%. Всего было оформлено 5,6 тысячи кредитов на сумму 19,8 млрд рублей.

Основной объем сделок — 84% — пришелся на льготные программы ипотеки с господдержкой. Из них четверть оформлены на строительство индивидуального жилья. 16% кредитов оформлены по рыночной ипотеке на готовое жилье. По льготной программе для ИТ-специалистов заключена 141 сделка на 1,1 млрд рублей, уточнил Галичанин.

В топ-5 регионов по выдаче ипотеки вошли Татарстан (5,5 млрд рублей), Нижегородская область (3,3 млрд) и Самарская область (3,2 млрд рублей). В Башкортостане и Пермском крае выдачи составили около 2,3 млрд рублей.

Луиза Игнатьева