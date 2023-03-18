Казани требуется около 2,5 тысячи парковок для электросамокатов: почему властям надо учесть заключение ИЗиСП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, рассмотрев обращение Ассоциации операторов микромобильности, выдал правовое заключение по теме регулирования размещения электросамокатов в городах. Эксперты указали, что сфера действия постановления кабмина №1300 и Закона о торговле не распространяется на СИМы, в то время как, например, в Казани власти требуют от операторов кикшеринга оформлять парковки для электросамокатов в соответствии с указанным нормативно-правовым актам. Как повлияет правовое заключение ИЗиСП на регулирование размещения электросамокатов и почему это необходимо столице Татарстана — в материале «Реального времени».

Документы, которыми руководствуются в Казани, неприменимы к отношениям по размещению электросамокатов

Элекросамокаты в России уже пару лет как одно из самых популярных средств передвижения в теплое время года. Некоторые даже успели обзавестись своими личными, кто-то пользуется услугами кикшеринга, а кто-то со страхом обходит их стороной. Несмотря на такую распространенность и восстребованность, в России на сегодняшний день все еще нет федеральных правил оказания услуг кикшеринга. В частности, не урегулирована процедура оформления парковок для СИМ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом на федеральном уровне нет и ограничений, отсутствие которых привело к появлению различной практики в городах России. В частности, в некоторых из них, например в Казани, Новосибирске, Омске и Ставрополе, власти применяют к правоотношениям, возникающим при размещении электросамокатов, постановление правительства России от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 года. А это, как считают специалисты, препятствует эффективному проникновению кикшеринга в регионы.

В ИЗиСП обратили внимание, что российским законодательством не предъявлены требования об оформлении земельно-имущественных отношений для стоянки и остановки СИМов, то есть правоотношения, складывающиеся при их размещении на территориях общего пользования, не носят характер земельно-имущественных. По общему правилу коммерческий автотранспорт, в том числе и электросамокаты, могут парковаться в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В итоге эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения подтвердили неприменимость постановления правительства №1300 и Закона о торговле к размещению электросамокатов без парковочных конструкций (стоек). Они указали, что местные власти имеют право организовывать и размещать парковки для СИМов и устанавливать отдельные правила использования электросамокатов на территориях общего пользования. Им уже пользуются, например, в Кемерово и в Тюмени. Еще в ряде городов — Воронеже, Владивостоке, Калининграде и Липецке — муниципальные правовые акты по указанным вопросам проходят внутренние процедуры согласования.



Казани «необходимо уходить от оформления операторами каждого места размещения»

Как объяснили «Реальному времени» в сервисе кикшеринга Whoosh, постановление правительства России под номером 1300 «блокирует» операторам возможность оформить необходимое количество парковок для электросамокатов, которые можно было бы объединить в связную сеть, отвечающую потребностям горожан. Там выразили надежду, что правовое заключение ИЗиСП положительно скажется на политике казанских властей по этому вопросу, поскольку потребность в средствах размещения довольна большая.



— Надеемся, что решение ИЗиСП ускорит принятие муниципального регулирования размещения электросамокатов на территориях общего пользования города. Для полноценной работы транспортной модели Казани необходимо порядка 2 500 парковок. Очевидно, что с таким количеством необходимо уходить от оформления операторами каждого места размещения, — рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

В сервисе, который намерен расширять свое присутствие в Казани, придерживаются позиции, что нужны общие правила деятельности и организация общей схемы парковок электросамокатов. Они должны быть едины для всех операторов и частников.

В мэрии Казани на вопросы «Реального времени» о том, как власти оценивают позицию ИЗиСП и повлияет ли она на регулирование организации и размещения парковок для электросамокатов, ответили одним предложением: «В настоящее время разъяснения, данные Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, изучаются специалистами». Просьба разъяснить действующие правила оформления парковок электросамокатов в городе оставлена без ответа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сезон кикшеринга уже на носу — электросамокаты на улицах должны появиться после того, как растает снег и окончательно установится плюсовая температура. Ожидается, что в этом году прокатиться на них казанцы смогут до новых и отдаленных от центра районов города, а также до микрорайонов с массовой застройкой. Whoosh, придя к выводу, что «масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным для такого большого и передового города, как Казань», намерен увеличить количество своих электросамокатов на 40%, до 2,8 тысячи, а значит, вопрос с парковками становится еще актуальнее.



По логике, казанские власти должны пойти навстречу сервису кикшеринга, учесть позицию Института законодательства и сравнительного правоведения и выработать новый подход. Еще в конце прошлого года Whoosh и исполком столицы Татарстана сформировали рабочую группу для составления плана и модернизации правил работы кикшеринга в городе. В планах, как рассказывал Денис Балакирев, развивать кикшеринг в Казани «в соответствии с федеральной повесткой». И как видно по поступившим с начала года «сигналам» из Москвы, электросамокатам дают зеленый свет, стараясь создать условия для их работы и развития.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что обеспечением СИМов местами размещения занялись в Министерстве транспорта России. В феврале 2023 года ведомство подготовило специальные рекомендации для регионов, в которых указало на необходимость создания парковок и инфраструктуры для электросамокатов, которые в перспективе могут стать альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Главам субъектов поручили обеспечить нужное количество парковок для них в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта и около ТЦ.



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Татьяна Демина