В Татарстане прокуроры проведут комплексные проверки в сфере безопасности дорожного движения

Фото: прокуратура Татарстана

Заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов поручил прокурорам на местах проверить исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуроры городов и районов Татарстана совместно с сотрудниками органов внутренних дел и здравоохранения проведут комплексные проверки в сфере безопасности дорожного движения, в том числе для выявления фактов незаконной выдачи медзаключений претендентам на получение водительских прав.

Поводом для проведения проверок стала трагедия в Алексеевском. Там водитель автомобиля насмерть сбил малолетнего ребенка на велосипеде.

Фото: прокуратура Татарстана

Как установила прокуратура Алексеевского района Татарстана, водитель автомобиля состоял на учете у психиатра, причем его заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортом. Несмотря на это, врач выдал заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом, на основании которого водитель получил права в декабре 2021 года. По материалам прокурорской проверки в отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Айрат Назипов