В Татарстане после смертельного ДТП с ребенком возбудили дело против врача

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане после ДТП, в результате которого скончался ребенок, возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

29 марта на улице 8 Марта в п.г.т. Алексеевское 56-летний водитель наехал на мальчика, который ехал на велосипеде. В результате происшествия ребенок скончался.

Прокуратура Алексеевского района Татарстана установила, что водитель автомобиля состоял на учете у психиатра, причем его заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортом. Несмотря на это, врач ГБУ «Алексеевская центральная районная больница» выдал медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом, на основании которого водитель получил удостоверение в декабре 2021 года.

Дело возбудили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: прокуратура Татарстана

Возбудить дело требовала прокуратура республики. В адрес руководителя ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям закона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко