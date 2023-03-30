Прокуратура требует возбудить уголовное дело о должностном преступлении после ДТП с ребенком в Татарстане

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура требует возбудить уголовное дело о должностном преступлении после ДТП в Алексеевском районе, в котором погиб ребенок. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, что 56-летий водитель, сбивший малолетнего велосипедиста, состоял на учете у психиатра. Его заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

— Несмотря на это, врач ГБУ «Алексеевская центральная районная больница» выдал медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании которого в декабре 2021 года мужчине выдали водительское удостоверение, — рассказал Галиев.

В действиях врача прокуроры усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Надзорное ведомство передало собранные материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Фото: прокуратура Татарстана

Одновременно в адрес руководителя ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям закона.

Кроме того, в ближайшее время прокуратура обратится в суд с иском о признании действий ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» незаконными и лишении мужчины водительских прав.

Напомним, смертельная авария произошла на улице 8 Марта в поселке Алексеевское 28 марта. 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением и совершил наезд на малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался.

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Айрат Назипов