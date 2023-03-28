В татарстанском поселке Алексеевское автомобиль насмерть сбил ребенка на велосипеде

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку в связи с ДТП в поселке Алексеевское, в котором погиб ребенок. Об этом рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария произошла сегодня днем на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и сбил малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался.

На место происшествия выехал районный прокурор Фаргат Шайхаттаров. Обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, в начале этого месяца сообщалось, что сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сбил двух пешеходов в Казани. Сразу после наезда автомобилист скрылся с места ДТП. При этом один из пешеходов получил травмы.

— В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками полка ДПС Управления МВД России по городу Казани данный автомобиль был установлен, а впоследствии и водитель был задержан, — рассказали в ГИБДД.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин