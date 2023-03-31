«У нас была надежда, что он выкарабкается»: скончался известный тюрколог Вадим Трепавлов

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

«Что касается расхождений с казанскими коллегами, конечно, они бывают»

Как стало известно «Реальному времени», на 63-м году жизни скончался Вадим Винцерович Трепавлов — историк, тюрколог, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, председатель Международной ассоциации исследователей Золотой Орды.

Известный ученый родился 10 декабря 1960 года в семье служащего. В 1983 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета, а через пять лет защитил кандидатскую диссертацию «Социально-политическая преемственность в государственном строе Монгольской империи XIII в.». В 1987—1988 годах был научным сотрудником Института истории и археологии УрО АН СССР, c 1988 года — сотрудник Института истории СССР. В 2002 году защитил докторскую диссертацию «История Ногайской Орды». С 2013 года входил в состав экспертного совета ВАК РФ по истории. В его копилке более 600 научных работ по истории России.

В ноябре 2020-го Трепавлов возглавил Международную общественную организацию «Ассоциация исследователей Золотой Орды». Через месяц в интервью «Реальному времени» Вадим Винцерович заявил, что идея создать ее идет вразрез с господствующей в нашей стране «имперской парадигмой». По его мнению, в отечественном кино Золотую Орду и татар зачастую изображают в негативном свете.

— Да, таких ассоциаций, комитетов очень много. Наиболее значимые — это Международная ассоциация «Гуманизм и Возрождение» (занимается проблемами Ренессанса), международные комитеты исторической демографии, нумизматики, иконографии и т. д. Но что касается ассоциации, посвященной одному государству, я прежде всего держал перед глазами пример византинистов. Византии, как и Золотой Орды, давным-давно нет, но интерес к ней огромный. Однако разница в том, что от Восточной Римской империи остался океан источников, а от Орды собственно ордынских документов почти никаких нет. Но значение Золотой Орды для истории Евразии ничуть не меньше, чем значение Византии. Оба государства существовали несколько столетий, оба оказали огромное влияние, оба были полиэтничными, и, кстати, оба сейчас называются именами, которые не употреблялись современниками. Обозначения «Византия» и «Золотая Орда» не были известны в те времена как названия государств. Официальное название Византии было Романия, Ромейская (Римская) империя, а у Золотой Орды — Улус Джучи, Великий Улус, — рассказал тогда Трепавлов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Он же поведал и об отношениях с казанскими коллегами:

— В Казань я езжу не чаще, чем в другие города. Я руковожу Центром народов России и межэтнических отношений в Институте российской истории РАН, поэтому в сферу моей компетенции входят многие народы. С таким же основанием меня можно обвинить и в «калмыкизме», «черкесизме» и т. д. У меня также есть работы по культуре русского народа, его этническому развитию, взаимодействию с другими народами России. Что касается расхождений с казанскими коллегами, конечно, они бывают. Но у нас идет полноценная научная жизнь. Какие-то дискуссии, споры возникают — в этом и заключается сама наука истории. За счет таких обсуждений она и движется. Без расхождений наука невозможна.

«Это очень большая потеря для исторической науки»

Как рассказал «Реальному времени» руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Ильнур Миргалеев, он и Вадим Винцерович были близкими друзьями.

— Несмотря на разницу в возрасте, мы давно уже начали общаться, нашли общий язык, подружились, работали над большими проектами по истории татар. Он был активным участником больших проектов, разрабатываемых нашим институтом, — это «История татар с древнейших времен», я как раз был научным редактором четвертого тома, он входил в редколлегию. И книги его издавали, и статьи. Он входил в редколлегию журнала «Золотоордынское обозрение», стоял у истоков наших изданий. Он был инициатором создания Международной ассоциации исследователей Золотой Орды именно на базе нашего центра, чтобы [было] на нашей площадке, потому что у нас есть и журналы, и мероприятия, и Международный Золотоордынский форум. Он видел так, что все-таки [это в Казани] должно быть, потому что отношение к Казани у него было хорошее, — рассказывает Миргалеев.

По его словам, Вадим Винцерович был прост в общении.

— В первом номере журнала «Золотоордынское обозрение» у него вышла статья. И по поводу этой статьи, и проблем со здоровьем мы разговаривали где-то дня три-четыре назад. Конечно, ему уже было тяжело, но у нас была надежда, что он выкарабкается, победит эту болезнь и все-таки продолжит общаться с нами. Это очень большая потеря для исторической науки, и даже для татарской истории, потому что он открывал [там] целые направления.

«Его помощь мне, моим коллегам и друзьям облегчила вход в науку»

— Вадим Винцерович — это целая эпоха в истории российской тюркологии, — говорит старший научный сотрудник Центра истории русского феодализма ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук» Андрей Беляков. — Это человек, который создал, не побоюсь этого слова, целое направление. Это изучение Ногайской Орды. Потому что именно государственность и история Ногайской Орды начинаются с Вадима Винцеровича. Именно он смог раскрыть все нюансы существования этого политического образования прошлого. Помимо прочего, он отличался тем, что хорошо чувствовал людей. Он крайне быстро понимал, что можно ждать в научном плане от того или иного человека. Вы знаете, практически никогда не ошибался. Его помощь мне, моим коллегам и друзьям облегчила вход в науку. Эта помощь помогла нам стать теми, кем мы являемся сейчас. Без него мы бы добились многого, но с большими затратами, потерями. Поэтому мы действительно во многом благодарны этому человеку. Для того чтобы понять, что представлял собой Вадим Винцерович, нужно было не только читать те работы, которые он писал. Нужно было присутствовать на тех обсуждениях и заседаниях, где он был. Его вопросы, оценка слышимого значили очень многое. Они показывали кругозор этого человека, его начитанность, уровень знаний. Направляли докладчика, корректировали его исследования, позволяли найти неуловимые нюансы в той теме, что он исследовал. Поэтому эта потеря незаменима. В настоящее время в отечественной науке, да и не только в отечественной, человека такого уровня просто нет.

Свои соболезнования выразил и коллектив Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана:

— Его незаурядный талант историка, неизменно тактичное и уважительное отношение снискали глубокое уважение коллег из Татарстана. В Казани с большой теплотой и благодарностью вспоминают вклад Вадима Винцеровича в разработку целого ряда монографических трудов, включая многотомную «Историю татар» и «Историю крымских татар». В памяти коллег останутся яркие выступления Вадима Винцеровича на различных конференциях в Казани по вопросам истории татар и других народов многонациональной России. Память о нем как о выдающемся ученом, яркой личности и интеллигентном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с Трепавловым назначено на 12.00 в понедельник. Оно пройдет в здании Академии наук России в Москве по адресу Ленинский проспект, 32а.

Дарья Пинегина, Максим Кокунин