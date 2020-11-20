Международную Ассоциацию исследователей Золотой Орды возглавил Вадим Трепавлов

Учредительное собрание международной общественной организации «Ассоциация исследователей Золотой Орды» состоялось в онлайн-формате. Ее учредители (ученые Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и зарубежья) единогласно утвердили устав организации.

Основной целью деятельности ассоциации заявлена координация научных исследований в области ордыноведения, истории тюрко-татарских государств, проведение мероприятий, поощрение, продвижение и репрезентация результатов изысканий по данному направлению.

Председателем организации выбран известный историк-тюрколог Вадим Трепавлов. Координационный совет возглавил руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Ш. Марджани Ильнур Миргалеев. Также участники онлайн-форума создают иностранные комитеты ассоциации: европейский (глава Александер Узелац, секретарь Роман Хаутала), казахстанский (глава Аширбек Муминов, секретарь Айболат Кушкумбаев) и турецкий (глава Ильяc Кемальоглу, секретарь Динчер Коч). Также был избран состав Контрольно-ревизионной комиссии.

Научный журнал «Золотоордынское обозрение» и научный сборник «Золотоордынское наследие», выпускающиеся Институтом истории им. Ш. Марджани, теперь считаются официальными печатными органами созданной ассоциации. Также формируется официальный сайт организации. Международный Золотоордынский форум, регулярно проводимый в Казани, считается общим собранием ассоциации. Следующий форум запланирован на 2022 год. Теперь он будет проходить раз в три года.

«Сейчас мы оформляем необходимые документы, чтобы официально зарегистрировать организацию», — сообщил «Реальному времени» Ильнур Миргалеев.

Напомним, ранее об идее создать Ассоциацию исследователей Золотой Орды рассказал Ильнур Миргалеев в интервью корреспонденту «Реальному времени». По его словам, такие планы звучали в 2019 году на VI Международном форуме «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды», посвященном 750-летию этого средневекового государства.