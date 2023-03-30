В Казани временно закроют детский сад №45 — на его территории частично просел грунт

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Казанский исполком выступил с инициативой о дополнительном обследовании территории и здания детского сада №45 в жилом районе «Салават купере». Об этом сообщает мэрия.

После таяния снега на асфальтных дорожках на территории детсада появились трещины. На отдельных участках просел грунт.

— Эти изменения небольшие, однако учитывая провал грунта по причине карстового проявления на одной из площадок детского сада на площади 4 кв.м в ноябре прошлого года, исполком направил в ГИСУ РТ обращение о проведении дополнительного обследования территории и здания детского сада, — рассказали в мэрии.

Фото: Управления образования Казани (архив)

Ожидается, что работы займут около двух недель. На время обследования дошкольное учреждение временно закроют, а всем родителям детей предложат места в близлежащих детсадах. Большинство предложенных мест находится в «Салават купере». Кроме того, свободные места есть в детских садах в Залесном и Юдино.

Напомним, в ноябре прошлого года на территории детсада образовался провал под одним из объектов. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура инициировала проверку. При этом детсад был временно закрыт, но позднее его снова открыли.

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Айрат Назипов