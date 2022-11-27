Прокуратура Казани проверит информацию СМИ о провале грунта в детском саду

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани проверит информацию из СМИ о провале грунта на территории детского сада. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. ЧП произошло на территории детского сада в казанском микрорайоне «Салават Купере».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Напомним, на этой неделе сообщалось, что прокуратура Московского района Казани проводит проверку информации о жестоком обращении с ребенком, появившейся в ряде СМИ.



Сообщение поступило в полицию несколько дней назад, сейчас организована процессуальная проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

В семье трое детей, они сейчас находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других — под присмотром в больнице. По предварительным данным, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.



Надзорное ведомство даст правовую оценку действия матери ребенка, а также работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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Максим Кокунин