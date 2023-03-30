За 2022 год в Татарстане выявили больше тысячи нарушений, касающихся хранения и приобретения оружия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане выявили 1 153 нарушения, касающихся хранения и приобретения оружия. Об этом рассказал начальник отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану майор полиции Рамиль Камалиев.

Изъято за год в Татарстане около 500 единиц оружия, уточнил он.

На сегодняшний день насчитывается 43 тысячи татарстанцев, у которых есть разрешение на гражданское оружие. В сумме это около 75 тысяч единиц оружия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год жители Татарстана добровольно сдали более 1,9 тысячи единиц незаконно хранящегося оружия. К административной ответственности привлекли более 2 тысяч граждан и юрлиц.

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Елизавета Пуншева