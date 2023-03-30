На содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в Казани выделят почти 700 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2023 году на содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в Вахитовском районе Казани готовы выделить почти 700 тысяч рублей, выяснило «Реальное время». Финансирование обеспечат за счет городского бюджета.

В комплекс работ по содержанию и благоустройству пляжа входит ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской, а также аншлагов, боронование песка, сбор случайного мусора, санитарная обрезка деревьев, очистка поверхности от стойких химических загрязнений и погрузка, перевозка, утилизация мусора. Выполнять их исполнитель должен до 14 октября 2023 года.



Заказчик — администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани — в период действия контракта требует от исполнителя не допускать наличия мусора и его складирования на пляже, заполнения урн. Ежедневную уборку территории и урн от мусора он должен проводить до 8 часов утра.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В середине марта этого года глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов сообщил, что власти совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова «Локомотив». По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен одноименный пляж.



Благоустройство «Локомотива» в Казани обсуждается на протяжении нескольких лет. Еще в 2017 году в КГАСУ презентовали концепцию благоустройства Волжской набережной в районе пляжа. Свои предложения внесли и представители Федерации парусного спорта.



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Татьяна Демина