Макеты оружия, военная форма: КНИТУ-КХТИ проведет фестиваль в честь Дня Победы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в мае этого года КНИТУ-КХТИ проведет спортивно-патриотический фестиваль «От Москвы до Берлина» стоимостью 700 тысяч рублей. Мероприятия будут проходить в несколько этапов, и всего в них планируется задействовать не менее 300 человек. Точные даты проведения фестиваля пока еще не согласованы, однако известно, что он будет продолжаться два дня, в один из которых будет отмечаться День Победы.

Вузовский фестиваль пройдет на двух локациях

В один из дней данного фестиваля на Аллее Славы КНИТУ (сквер корпуса «Л» на улице Кирпичникова) пройдет праздничный концерт с участием творческих номеров студентов и предоставлением слов администрации вуза. Там же будет организована военно-историческая реконструкция, а также торжественное возложение цветов к монументу, посвященному павшим воинам — студентам и сотрудникам КХТИ.

Во второй день студенты соберутся на открытой площадке студенческого оздоровительного лагеря КНИТУ-КХТИ «Зеленый Бор» в Боровом Матюшино. Там учащихся будут ожидать спортивные соревнования и историко-просветительские мероприятия.

Однако для организации данного фестиваля вузу вместе с подрядчиком еще предстоит разработать сценарий, провести режиссерско-постановочные работы, возвести и оформить сценический комплекс, а также закупить немалое количество костюмов, декораций и инвентаря. Стоит отметить, что в число предметов необходимого реквизита войдет страйкбольное оружие и пневматические винтовки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Палатки и маскировочная сеть: как концерт может стать реконструкцией

Что касается организации сценического комплекса, то для проведения первого дня мероприятий подрядчику предстоит построить модульный подиум общей площадью 12 квадратных метров. Также в список необходимых декораций и реквизита входят: палатка УСТ-56, 10 деревянных армейских ящиков цвета хаки, а также 2 маскировочные сети.

Также во время концерта студентам раздадут 120 футболок цвета «Военный пиксель» и 100 черных футболок с нашивками на липучках. После проведения мероприятия вся одежда и шевроны остаются у заказчика — вуза.

Фото: представлено в техническом задании

Говоря о втором дне фестиваля, стоит отметить, что в число поставляемых костюмов войдет пять видов одежды. Одним из них будет полевой летний камуфляжный костюм в количестве 20 комплектов. Остальные же будут реконструкцией военной формы времен Великой Отечественной войны:

Форма офицера РККА периода 1941 года — 1 комплект.

Форма офицера РККА периода 1943 года — 1 комплект.

Форма солдата РККА периода 1941 года — 5 комплектов.

Форма солдата РККА периода 1943 года — 5 комплектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Участников фестиваля «вооружат» советскими моделями

Также для второго дня фестиваля участникам будет предоставлен реквизит в виде личного снаряжения солдата, а именно: фляга в чехле на шлевке; каска; саперная лопата в чехле; подсумки под винтовочный патрон; вещмешок; плащ-палатка; шинель; котелок; кружка; ложка. Более того, для проведения исторического квеста и реконструкции подрядчик должен будет предоставить вузу целый ряд макетов оружия, повторяющих реальные модели того времени:

Макет массо-габаритный (ММГ) оружия винтовки Мосина — 2 штуки.

Фото: представлено в техническом задании

ММГ автомата ППС — 1 штука.

Фото: представлено в техническом задании

ММГ ППШ — 2 штуки.

Фото: представлено в техническом задании

ММГ Пистолета ТТ — 1 штука.

Фото: представлено в техническом задании

ММГ пистолета НАГАН — 1 штука.

Фото: представлено в техническом задании

Оружие образцов периода Великой Отечественной войны с шарами для страйкбола — 5 штук.

Фото: представлено в техническом задании

Однако реквизиты вооружения и декораций будут не только из времени Великой Отечественной войны. Также на территории мероприятия установят две современные армейские палатки, а для спортивных состязаний поставят две пневматические винтовки:

Пневматические винтовки — 2 штуки.

Фото: представлено в техническом задании

Военная палатка М-10 — 2 штуки.

Фото: представлено в техническом задании

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Максим Кокунин