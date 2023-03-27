В весенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут 15 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В весенние каникулы в 242 организациях в 20 районах Татарстана отдохнут около 15 тысяч детей, рассказали в Министерстве образования и науки РТ.



Как отметил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, организация отдыха детей на самом высоком уровне — один из важнейших приоритетов в Татарстане. В каникулярный весенний период будет уделяться особое внимание содержанию программ.

— Текущий год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, в Татарстане — Годом национальных культур и традиций. Эти темы обязательно найдут отражение в лагерных мероприятиях, — сказал Ринат Садыков.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться работе с детьми, родители которых были мобилизованы: среди них в стационарных лагерях отдохнут 25 человек и 148 детей в пришкольных лагерях, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — 679.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2022 году программой летнего детского отдыха охватили более 205 тысяч юных татарстанцев. В этом году на детскую оздоровительную кампанию выделено 2,1 млрд рублей.

В Татарстане с этого года реализуют новый проект, по которому в республике появятся детские палаточные лагеря в формате глэмпингов и кемпингов. Также власти Татарстана выделят 47,8 млн рублей на реализацию трех проектов по строительству молодежных объектов на территории республики. В их число войдут молодежный центр, а еще здания и сооружения в двух детских оздоровительных лагерях.

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Маргарита Головатенко