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В Татарстане появятся детские палаточные лагеря в формате глэмпингов и кэмпингов

22:30, 01.03.2023
В Татарстане появятся детские палаточные лагеря в формате глэмпингов и кэмпингов
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане с этого года начнут реализовывать новый проект, по которому в республике появятся детские палаточные лагеря в формате глэмпингов и кэмпингов, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

Как отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, к разработке приступили республиканские центры «Лето» и «Костер» совместно с департаментом по развитию природных территорий и экотуризма, учитывая возросшую популярность палаточных лагерей среди юного населения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2022 году программой летнего детского отдыха охватили более 205 тысяч юных татарстанцев. В этом году на детскую оздоровительную компанию выделено 2,1 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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