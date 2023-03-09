В Татарстане построят несколько молодежных объектов, в том числе и на территории детских лагерей, за 47 млн

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Власти Татарстана выделят 47,8 млн рублей на реализацию трех проектов по строительству молодежных объектов на территории республики. В их число войдут молодежный центр, а также здания и сооружения в двух детских оздоровительных лагерях. Сдать полностью готовые объекты планируется до 30 ноября текущего года.

Одним из проектов стало строительство молодежного центра в селе Тюлячи за 10,5 млн рублей. Согласно проектной документации, основными направлениями в работе станут — устройство чердака и строительство полов. Для этого подрядчику придется приобрести гипсокартон, минераловатные плиты, арматуру, краску и линолеум.

Что касается оздоровительных лагерей, то в первом — в «Факеле» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского района — исполнителю предстоит построить летнюю сцену за 6 млн рублей. Комплекс строительно-монтажных работ подразумевает возведение каркаса и подведение необходимых инженерных систем.

Вторым из них стал «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» Тетюшского района. Подрядчику необходимо построить на его территории новые здания и сооружения стоимостью в 31,2 млн рублей. Кроме того, к постройкам необходимо поставить все необходимое оборудование, мебель и инвентарь. Стоит отметить, что появление новых корпусов потребует и проведения комплекса работ по устройству инженерных систем, линий связи, а также благоустройство окружающей территории.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, капитальный ремонт в казанском спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия» продолжится и в этом году. На эти цели готовы выделить из республиканского бюджета еще 300 млн рублей. Работы на территории лагеря начались еще в 2021-м, а завершить их планировалось к началу 2023-го. Несмотря на это, проект, по которому планируется заключить контракт, по-прежнему рассчитан на строительство зданий и сооружений.

Кроме того, в шести детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) Татарстана в этом году выполнят капитальный ремонт — на эти цели выделят 396,7 млн рублей.



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Максим Кокунин