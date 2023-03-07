В Татарстане с 15 апреля 2023 года начинает действовать пожароопасный сезон

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Пожароопасный сезон начинает действовать в Татарстане с 15 апреля 2023 года, согласно постановлению, подписанному и. о. премьер-министра республики Рустамом Нигматуллиным.



Документ утверждает список населенных пунктов, СНТ и территорий организации отдыха детей, подверженных угрозе лесных пожаров.

В период пожароопасного сезона необходимо создать минерализированные защитные полосы шириной не менее 10 м вокруг населенных пунктов, подверженным угрозе лесных пожаров; очистить прилегающую к лесу территорию от сухой травы; оборудовать места для сжигания мусора и сухой травы; обеспечить населенные пункты телефонной связью и средствами звукового оповещения о пожаре; организовать дежурство членов подразделений добровольной пожарной охраны и др.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2022 году пожароопасный сезон также начался 15 апреля. За прошлый год в республике трижды вводились ограничения на пребывание граждан в лесах.

Как стало известно «Реальному времени», с этого года в Татарстане уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов.

В Татарстане три района не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах.

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Маргарита Головатенко