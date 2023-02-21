Три района Татарстана не предусмотрели финансирование на пожароопасный период 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане три района не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, показали результаты проверки Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах. Ведомство объявило главам муниципалитетов предостережения о недопустимости нарушений.

Ход реализации мероприятий по противопожарному обустройству находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году в Татарстане пожароопасный сезон традиционно установят с 15 апреля. В перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, включены Казань, Елабуга, Зеленодольск, Болгар, Тетюши и другие города и районы.

В 2022 году пожароопасный сезон также начался 15 апреля. За прошлый год в республике трижды вводились ограничения на пребывание граждан в лесах.

Как стало известно «Реальному времени», с этого года в Татарстане уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов.

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Маргарита Головатенко