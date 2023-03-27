Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области и покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Дениса Капустина*. Об этом свидетельствуют данные из ведомственной базы разыскиваемых.



— Капустин Денис Евгеньевич*, 6 марта 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе.

В ФСБ России сообщили, что Капустин был организатором нападения 2 марта 2023 года членов «Русского добровольческого корпуса» на село в Брянской области, в результате которого были убиты два мирных жителя и еще двое ранены, в том числе ребенок.

Напомним, в марте ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Намеревались взорвать его автомобиль, как при убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, организатор преступления — гражданин России Денис Капустин*.

Кроме того, МВД объявило в розыск актера Кирилла Канахина, который, предположительно, также участвовал в нападении на российский регион, сообщает ТАСС.

Случившееся в Брянской области президент России Владимир Путин назвал терактом. По его словам, боевики умышленно стреляли по гражданской машине с детьми. Как отметил глава государства, «именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти». Однако у неонацистов и их хозяев ничего не получится — «мы их дожмем», подчеркнул президент.



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*внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору

Илина Хакимова