Рядом с Тулой произошел взрыв, есть пострадавшие

Фото: скриншот видео/соцсети

В Тульской области на одной из улиц города Киреевска произошел взрыв, источник неизвестен. В результате происшествия два человека получили осколочные ранения, сообщает ТАСС.

— Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29, — сказала представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района.

В СМИ появилась информация о том, что упасть мог БПЛА. Минимум восемь частных домов и многоэтажка получили повреждения в результате взрыва.

Ранее американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 упал в Черное море. Как заявили в Минобороны РФ, российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем. Позже Пентагон опубликовал видео инцидента.

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Илина Хакимова