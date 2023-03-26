Рядом с Тулой произошел взрыв, есть пострадавшие
В Тульской области на одной из улиц города Киреевска произошел взрыв, источник неизвестен. В результате происшествия два человека получили осколочные ранения, сообщает ТАСС.
— Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29, — сказала представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района.
В СМИ появилась информация о том, что упасть мог БПЛА. Минимум восемь частных домов и многоэтажка получили повреждения в результате взрыва.
Ранее американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 упал в Черное море. Как заявили в Минобороны РФ, российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем. Позже Пентагон опубликовал видео инцидента.
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