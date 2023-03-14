Минобороны: российские истребители не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем

Минобороны России сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.



Полет американского беспилотника в направлении госграницы России зафиксировали утром 14 марта. Он выполнялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства.

В связи с обнаружением в воздух подняли российские истребители. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, сообщает RT.

Фото: youtube.com (беспилотник MQ-9 Reaper)

Европейское командование ВС США сегодня сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего он упал в международные воды. В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

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Маргарита Головатенко