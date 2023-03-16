Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море американским беспилотником

Фото: скриншот видео

Министерство обороны США опубликовало видео потери американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

В ведомстве отметили, что два российских Су-27 провели «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотного разведывательного комплекса.

Напомним, ранее европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых обсудили последствия крушения американского БПЛА.

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Айрат Назипов