Новости общества

02:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море американским беспилотником

13:26, 16.03.2023 2
Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море американским беспилотником
Фото: скриншот видео

Министерство обороны США опубликовало видео потери американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

В ведомстве отметили, что два российских Су-27 провели «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотного разведывательного комплекса.

Напомним, ранее европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых обсудили последствия крушения американского БПЛА.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Летчик молодец, чуть-чуть помочился на чопорного американца, тот опешил, хваленая электроника сошла с ума и от негодования беспилотник утонул!!! )))
    Ответить
    Анонимно 16 мар
    Профессионалы.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также