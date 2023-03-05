В ЕП увидели угрозу от TikTok на фоне конфликта на Украине

Польский европарламентарий Беата Мазурек выразила мнение, что с помощью китайской социальной сети TikTok заинтересованные лица могут «влиять на общественное мнение», это в том числе касается вопросов поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС, сообщает RT.



Мазурек привела основные аргументы в пользу запрета TikTok: Китай якобы «может использовать данные, собранные приложением, в разведывательных целях или управлять алгоритмом рекомендации контента, чтобы влиять на общественное мнение, например, в политических вопросах».

По ее словам, это особенно опасно с учетом продолжающегося конфликта на Украине, поскольку он «сопровождается информационной войной, направленной на подрыв поддержки Украины среди стран ЕС и НАТО».

ЕК ранее приняла решение запретить сотрудникам использовать TikTok на служебных электронных устройствах. Напомним, приложение также больше нельзя использовать на рабочих устройствах представителям федеральных агентств США.

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Маргарита Головатенко