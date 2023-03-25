Премьер-министр Польши: ЕС потерял аппетит к введению новых санкций против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о потере интереса со стороны Евросоюза к новым антироссийским санкциям. Об этом он заявил в интервью радио RMF.

— Сегодня намного меньше желания, аппетита к дальнейшим санкциям. Думаю, имеет место усталость, — считает премьер-министр.

Моравецкий признал, что Польша постоянно указывает Евросоюзу на пути обхода санкций и выступает инициатором новых пакетов.

Фото: commons.wikimedia.org

25 февраля Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. В Еврокомиссии заявили, что, учитывая 10-й пакет санкций, под санкциями оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию.

Сейчас власти ЕС обсуждают 11-й пакет санкций против РФ. По словам глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он будет направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки.

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Айрат Назипов