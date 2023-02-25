Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

— Принят 10-й пакет санкций. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ, — написал политик в соцсетях.

20 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС уже ввел все необходимые санкции против России. Помимо этого, политик указал на то, что «главное уже было сделано», ввиду того, что под ограничения попало ископаемое топливо.

Ранее в том же месяце,18 февраля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, еще в декабре 2021 года. Также она отметила, что изначально США и ЕС «надеялись» на то, что санкции применять не придется.

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Антон Гаврилов