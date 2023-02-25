Еврокомиссия: новые санкции затронули почти половину экспорта ЕС в Россию

Учитывая 10-й пакет санкций, под санкциями оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

— Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 миллиарда евро (по данным на 2021 год). Они дополняют запрет на экспорт на 32,5 млрд евро в соответствии с принятыми ранее пакетами санкций, — сказано в документе.

Сегодня Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Жозеп Борреля, под рестрикциями оказались 121 физическое и юридическое лицо. Помимо этого, санкции затронули импорт и экспорт.

Также ввод новых санкций против России сегодня анонсировал премьер-министр Японии Фумио Кисида. В ходе онлайн-саммита лидеров стран группы семи (G7) он сообщил, что ограничения затронут активы россиян, российских компаний и финансовых институтов.



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Антон Гаврилов