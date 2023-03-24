ЕК: 11-й пакет санкций против России будет снова направлен на борьбу с их обходом

Новый пакет санкции Евросоюза против России, уже 11-й по счету, будет снова направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер. Об этом заявила в четверг вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.



— 11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки, — цитирует ее слова ТАСС.

Однако в Еврокомиссии не стали давать каких-либо подробностей о том, идет ли работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.

Неделю назад Евросоюз продлил санкции, введенные против России. 25 февраля Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. В Еврокомиссии заявили, что, учитывая 10-й пакет санкций, под санкциями оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию.

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Илина Хакимова