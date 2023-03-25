Джо Байден не видит угрозы «взрыва» в банковском секторе США

Президент США Джо Байден заявил, что не видит угрозы «взрыва» в банковском секторе страны в ближайшее время. Об этом пишет RT.

— На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что «взорвало» бы этот сектор. Однако я понимаю, что существуют опасения по данному поводу, — сказал американский президент.

Байден заверил, что американские регулирующие органы готовы к принятию дополнительных мер в случае необходимости.

Фото: flickr.com

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного неделю назад. Это произошло на фоне банкротства крупнейших банков страны — Silicon Valley Bank и Signature Bank.

На днях глава американского Минфина Джанет Йеллен рассказала, чем обернется возможное наступление дефолта в США. По ее мнению, это приведет к потере доверия к американской стране.

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Айрат Назипов