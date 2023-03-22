Глава Минфина США оценила последствия возможного дефолта в стране

Глава американского Минфина Джанет Йеллен рассказала, чем обернется возможное наступление дефолта в США. Ее цитирует «РИА Новости».

— Это приведет к потере доверия к США как к самой [экономически] безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесет невероятный экономический ущерб, — сказала она.



Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного неделю назад. Это произошло на фоне банкротства крупнейших банков страны — Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Отметим, что суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг за прошедшую неделю рекордных $164,8 млрд, что, по мнению аналитиков, является признаком обострения проблем с финансированием после банкротства Silicon Valley Bank.



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Айрат Назипов